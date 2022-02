Inter-Milan, reazione eccessiva: Theo ha fatto un fallo di gioco, niente più (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il derby Inter-Milan ha lasciato strascichi e polemiche importanti. Theo Hernandez merita un trattamento tale dopo un fallo di gioco? Leggi su pianetamilan (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il derbyha lasciato strascichi e polemiche importanti.Hernandez merita un trattamento tale dopo undi

Advertising

AntoVitiello : #Maignan gioca il suo primo #derby di Milano e lo vince da leader, cancellando definitivamente il ricordo di chi lo… - Inter : ?? | IVAN Ivan #Perisic è stato coinvolto in sette gol in 12 sfide contro il Milan in Serie A (due reti, cinque as… - pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - RadioRossonera : #Compagnoni parla di #derby e di lotta #Scudetto - zio_antunello : 48 ore e ancora non mi passa. Inter Milan del 5 febbraio 2022 è il nostro Maracanazo. Il Limonazo . -