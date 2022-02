I “VACCINI” A BASE DI RNA COVID-19 E IL RISCHIO DI MALATTIA DA PRIONI

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 7 febbraio 2022) In questo documento il vaccino Pfizer-19 è stato valutato per il potenziale di indurre labasata sul prione a coloro a cui verrà somministrato. Il ripiegamento di TDP-43 e FUS nelle loro confermeche patologiche è noto per causare SLA, degenerazione lobare temporale anteriore,di Alzheimer e altre malattie degenerative neurologiche. Negli … proviene da DataItalia.