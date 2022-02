Hurkacz | nessuna nostalgia Tsitsipas sogna in grande

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Passare dalle condizioni all'aperto al primo torneo indoor della stagione non è mai semplice. Lo conferma anche il numero 4 del mondo Stefanos, testa di serie numero 1 dell'ATP 500 di ...

Ultime Notizie dalla rete : Hurkacz nessuna

, prossimo avversario di Lorenzo Musetti o dello svedese Mikael Ymer, aveva parlato di campi piuttosto lenti a Rotterdam dopo i primi allenamenti. Questo fattore potrebbe spiegare le nette ...variazione nella top ten della classifica maschile di inizio febbraio, nella quale dunque l'... con appena 187 punti sull'amico polacco Hubert. Ritocca il proprio "best" il russo ...Più nostalgica la presenza dell'ex numero 1 del mondo, e vincitore del torneo nel 2017, Jo-Wilfried Tsonga, sconfitto all'esordio dal polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del mondo, a Rotterdam per ...Nessuna variazione nella top ten della classifica ... con appena 187 punti sull’amico polacco Hubert Hurkacz. Ritocca il proprio “best” il russo Aslan Karatsev salendo per la prima ...