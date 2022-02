Giovanna Civitillo | lacrime in diretta per la moglie di Amadeus | il motivo è sorprendente – VIDEO

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ospite de La Vita inha lasciato di stucco il pubblico del piccolo schermo: il pianto delladispiazza Matano. Grande commozione questo pomeriggio, lunedì 7 febbraio 2022, a La Vita in. Ospite di Matano ladi, direttore artistico della 72esima edizione del Festiva di Sanremo, non L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

filufilo : RT @Unf_Tweet: - infoitcultura : Giovanna Civitillo, chi è: la danza, il matrimonio con Amadeus, la carriera e la scelta difficile - infoitcultura : Giovanna Civitillo piange per Amadeus a La vita in diretta: “Sono orgogliosa” - UgoBaroni : RT @vitaindiretta: La commozione di Giovanna Civitillo sul successo di Amadeus a #Sanremo2022: “Sono orgogliosa, se lo merita, è proprio br… - FedeRpt83 : RT @vitaindiretta: La commozione di Giovanna Civitillo sul successo di Amadeus a #Sanremo2022: “Sono orgogliosa, se lo merita, è proprio br… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanna Civitillo

... il conduttore de 'La vita in diretta' ha seguito con assiduità il Festival di Sanremo , grazie al contributo della sua inviatae degli analisti presenti in studio. Alberto Matano ,...Momento di commozione a La Vita in Diretta. Nel corso della puntata di lunedì 7 febbraio, la prima dopo la trionfante chiusura del Festival di Sanremo 2022,, moglie di Amadeus , è crollata, lasciandosi andare a un toccante pianto. La donna è stata vinta dall'emozione dopo che il timoniere del talk di Rai Uno, Alberto Matano, ha lanciato ...Ospite de La Vita in Diretta, Giovanna Civitillo ha lasciato di stucco il pubblico del piccolo schermo: il pianto della moglie di Amadeus spiazza Matano. Grande commozione questo pomeriggio, lunedì 7 ...La moglie Giovanna Civitillo e suo figlio José lo hanno accompagnato in questa meravigliosa avventura. Giovanna Civitillo, “la scossa” che ha insospettito il web. Per molti la terza serata è stata la ...