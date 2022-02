GfVip, ‘se tiro un urlo mi sente’: ecco perché Manuel vuole essere in puntata (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come ormai è noto, Manuel Bortuzzo ha abbandonato la casa del Gf Vip per pensare alla sua salute e agli impegni fuori dal reality. LEGGI ANCHE : — GF VIP, Giucas rimprovera Lulù: cosa le chiede di fare dopo la lettera di Manuel. Soleil la difende Il ragazzo però è costantemente concentrato nel far sentire la sua vicinanza a Lulù, rimasta ancora in gioco. Durante una diretta su Instagram, Manuel ha spiegato perché per lui è così importante essere presente durante le puntata in diretta su Canale 5 del lunedì e del venerdì sera. Manuel e la sua vicinanza a Lulù “Non avrei mai pensato di voler andare così tanto in uno studio televisvio, ma è l’unico momento in cui mi sento vicino a lei, perché c’è quell’attimo di pseudo-collegamento con la ... Leggi su funweek (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come ormai è noto,Bortuzzo ha abbandonato la casa del Gf Vip per pensare alla sua salute e agli impegni fuori dal reality. LEGGI ANCHE : — GF VIP, Giucas rimprovera Lulù: cosa le chiede di fare dopo la lettera di. Soleil la difende Il ragazzo però è costantemente concentrato nel far sentire la sua vicinanza a Lulù, rimasta ancora in gioco. Durante una diretta su Instagram,ha spiegatoper lui è così importantepresente durante lein diretta su Canale 5 del lunedì e del venerdì sera.e la sua vicinanza a Lulù “Non avrei mai pensato di voler andare così tanto in uno studio televisvio, ma è l’unico momento in cui mi sento vicino a lei,c’è quell’attimo di pseudo-collegamento con la ...

