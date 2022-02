Esce al cinema ‘Piccolo corpo’, l’esordio di Laura Samani (Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA – Sarà disponibile al cinema dal prossimo 10 febbraio “Piccolo corpo”, l’esordio di Laura Samani presentato al Cannes Film Festival. Nefertiti Film. La trama racconta il viaggio di una donna alla ricerca di un miracolo, del paradiso per sua figlia. Un’avventura pericolosa verso un santuario dove si dice che i neonati vengano riportarti in vita giusto per il tempo di un respiro, quello necessario a battezzarli. Questo lungometraggio è stato designato “Film della Critica” dal Sindacato Nazionale Critici cinematografici Italiani, con questa motivazione: “Concretamente materico e insieme altamente spirituale, la regista fa leva sulla tradizione pittorica per restituire una dimensione ancestrale ed eterna, raccontando il legame materno come una forza propulsiva incapace di accettazione dell’umana ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA – Sarà disponibile aldal prossimo 10 febbraio “Piccolo corpo”,dipresentato al Cannes Film Festival. Nefertiti Film. La trama racconta il viaggio di una donna alla ricerca di un miracolo, del paradiso per sua figlia. Un’avventura pericolosa verso un santuario dove si dice che i neonati vengano riportarti in vita giusto per il tempo di un respiro, quello necessario a battezzarli. Questo lungometraggio è stato designato “Film della Critica” dal Sindacato Nazionale Criticitografici Italiani, con questa motivazione: “Concretamente materico e insieme altamente spirituale, la regista fa leva sulla tradizione pittorica per restituire una dimensione ancestrale ed eterna, raccontando il legame materno come una forza propulsiva incapace di accettazione dell’umana ...

