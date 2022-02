Domenica In, panico dopo l’ingresso di Iva Zanicchi: «Lei non può salire sul palco» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Momenti di imbarazzo dopo l’arrivo di Iva Zanicchi a Domenica In. La cantante, che ha partecipato all’ultimo festival di Sanremo, ha voluto citare e ringraziare gli autori della sua canzone. Uno dei quali, Italo Ianne, si è alzato tra il pubblico ed è salito sul palco. La conduttrice ha dovuto bloccarlo a malincuore. È scattato il panico perché per rispettare i protocolli Rai non sono autorizzate a salire sul palco le persone che non si sono sottoposte al tampone. «Lei non può salire, è per il Covid». A quel punto anche Iva Zanicchi lo invita a scendere. Pochi attimi di caos e poi finalmente l’esibizione. Iva Zanicchi ha portato in questa edizione della kermesse il brano “Voglio amarti” e ha fatto alzare tutti in ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 7 febbraio 2022) Momenti di imbarazzol’arrivo di IvaIn. La cantante, che ha partecipato all’ultimo festival di Sanremo, ha voluto citare e ringraziare gli autori della sua canzone. Uno dei quali, Italo Ianne, si è alzato tra il pubblico ed è salito sul. La conduttrice ha dovuto bloccarlo a malincuore. È scattato ilperché per rispettare i protocolli Rai non sono autorizzate asulle persone che non si sono sottoposte al tampone. «Lei non può, è per il Covid». A quel punto anche Ivalo invita a scendere. Pochi attimi di caos e poi finalmente l’esibizione. Ivaha portato in questa edizione della kermesse il brano “Voglio amarti” e ha fatto alzare tutti in ...

Advertising

infoitcultura : Panico in diretta a Domenica In, sale sul palco all’improvviso: Mara Venier sconvolta - infoitcultura : “Non puoi stare qua!”: Mara Venier, invasione e panico a ‘Domenica in’ - taemeupp : questa domenica un misto tra shock panico tristezza disperazione voglia di battere la testa al muro tutto per colpa di aot - epiph4ny_ : L’EPISODIO DI DOMENICA PROSSIMA IL PANICO UAGLIU SUCCEDE IL PANICO MA SCHERZIAMO #NotMeSeriesEP8 - infoitcultura : Domenica In, panico dopo l'ingresso di Iva Zanicchi: «Lei non può salire sul palco» -