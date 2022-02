Curling, Pechino 2022: i precedenti di Constantini-Mosaner contro la Norvegia. Bilancio in parità, ma in Cina… (Di lunedì 7 febbraio 2022) Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno già fatto la storia del Curling italiano, raggiungendo la finalissima del torneo di doppio misto ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, ma domani ci sarà la possibilità di completare l’opera nella sfida per la medaglia d’oro contro la Norvegia sul ghiaccio del National Aquatics Centre. L’affiatata coppia tricolore se la vedrà con un duo estremamente temibile, composto da Magnus Nedregotten e Kristin Skaslien, che si presenta all’atto conclusivo della manifestazione con una sequenza di sei vittorie consecutive. L’ultima sconfitta rimediata dagli scandinavi risale a tre giorni fa (venerdì 4 febbraio) e arrivò proprio contro gli azzurri! Nella quinta sessione del round robin il Team Italia si impose infatti ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Stefaniae Amoshanno già fatto la storia delitaliano, raggiungendo la finalissima del torneo di doppio misto ai Giochi Olimpici Invernali di, ma domani ci sarà la possibilità di completare l’opera nella sfida per la medaglia d’orolasul ghiaccio del National Aquatics Centre. L’affiatata coppia tricolore se la vedrà con un duo estremamente temibile, composto da Magnus Nedregotten e Kristin Skaslien, che si presenta all’atto conclusivo della manifestazione con una sequenza di sei vittorie consecutive. L’ultima sconfitta rimediata dagli scandinavi risale a tre giorni fa (venerdì 4 febbraio) e arrivò propriogli azzurri! Nella quinta sessione del round robin il Team Italia si impose infatti ...

