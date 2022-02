Covid: Marche in arancione, stretta attività non vaccinati (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo il superamento anche della terza soglia prevista per il passaggio di 'fascia', quella dei ricoveri Covid in Area medica (ieri al 31,6% del totale dei posti mentre la saturazione delle Terapie ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo il superamento anche della terza soglia prevista per il passaggio di 'fascia', quella dei ricoveriin Area medica (ieri al 31,6% del totale dei posti mentre la saturazione delle Terapie ...

Advertising

oltrefano : #Marche: da mercoledì sarà prescrivibile #Paxlovid, farmaco che cura il #Covid, prodotto ad #Ascoli - gkorps : RT @AnsaMarche: Covid: Pd, 'Marche arancioni? C'è chi strizza occhio no-vax'. 'Invece attaccare governo, per Acquaroli/giunta esame coscien… - Master2001_3 : Dalle #Marche ... #Covid19 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Covid19, da oggi le Marche entrano in zona arancione. Solo tre regioni in bianco - zazoomblog : Covid solo 1.022 positivi nel primo giorno in zona arancione nelle Marche ma crollano i tamponi- Il trend - #Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marche Agenas: occupazione dei reparti stabile in Italia, in Abruzzo 38% ...ore restano stabili al 28% in Italia li ricoveri nei reparti ordinari da parte pazienti con Covid - ... Emilia Romagna (27%), Friuli Venezia Giulia (37%), Lazio (32%), Lombardia (25%), Marche (32%), ...

Covid: Marche in arancione, stretta attività non vaccinati ... quella dei ricoveri Covid in Area medica (ieri al 31,6% del totale dei posti mentre la saturazione delle Terapie intensive è al 21,01%), le Marche tornano da oggi in zona arancione. L'aggravio di ...

Covid: Marche in arancione, stretta attività non vaccinati - Cronaca ANSA Nuova Europa Covid: Marche in arancione, stretta attività non vaccinati 07 FEB - Dopo il superamento anche della terza soglia prevista per il passaggio di 'fascia', quella dei ricoveri Covid in Area medica (ieri al 31,6% del totale dei posti mentre la saturazione delle ...

Pazienti Covid nei reparti: in calo in Trentino, aumentano a Bolzano Nelle ultime 24 ore restano stabili al 28% in Italia li ricoveri nei reparti ordinari da parte pazienti con Covid, indicano i dati Agenas del ... Venezia Giulia (37%), Lazio (32%), Lombardia (25%), ...

...ore restano stabili al 28% in Italia li ricoveri nei reparti ordinari da parte pazienti con- ... Emilia Romagna (27%), Friuli Venezia Giulia (37%), Lazio (32%), Lombardia (25%),(32%), ...... quella dei ricoveriin Area medica (ieri al 31,6% del totale dei posti mentre la saturazione delle Terapie intensive è al 21,01%), letornano da oggi in zona arancione. L'aggravio di ...07 FEB - Dopo il superamento anche della terza soglia prevista per il passaggio di 'fascia', quella dei ricoveri Covid in Area medica (ieri al 31,6% del totale dei posti mentre la saturazione delle ...Nelle ultime 24 ore restano stabili al 28% in Italia li ricoveri nei reparti ordinari da parte pazienti con Covid, indicano i dati Agenas del ... Venezia Giulia (37%), Lazio (32%), Lombardia (25%), ...