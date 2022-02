CorSera | Vlahovic sembra alla Juve da dieci anni e non da dieci giorni

(Di lunedì 7 febbraio 2022) “Il mercato di gennaio trasforma la vecchia regina appassita e le regala nuove certezze”. Lo scrive il Corriere della Sera. Lantus, ieri, ha battuto l’Hellas Verona con due gol firmati dai due nuovi acquisti del mercato di gennaio:e Zakaria. Su: “L’inserimento lampo del centravanti serbo nella nuova realtà funziona benissimo. Dusandae non da. Corre, lotta, incita i compagni. E, come ci ha abituati negli ultimi due, segna. Impiega appena tredici minuti a rompere l’equilibrio dopo un triangolo forse anche un po’ casuale ma perfetto con Dybala, che gli regala un assist di pregevole fattura”. Con lui, ...

Suldà i voti alla sessione di gennaio. 8 a Juventus e Fiorentina per la gestione del caso. 7,5 all'Inter. Milan e Napoli prendono 6 in pagella Db Milano 21/11/2021 - campionato di calcio ...Dal punto di vista finanziario, continua, l'operazionealla Juve è impeccabile, "ma il calcio non è solo business, è anche cuore". E ricorda quando Della Valle bloccò la cessione di Toni all'...Il Corriere della Sera in prima pagina scrive della vittoria della Juventus e del gol subito al debutto del nuovo centravanti bianconero Dusan Vlahovic. La Signora è già quarta. E vince anche il ...Su Corsera: Allegri e l’effetto Vlahovic: «Ora non andiamo fuori giri». Contro il Verona la Juventus con l’idea del tridente: «Basta che corrano». Deve essere sembrata «senza equilibrio» o «fuori giri ...