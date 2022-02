Casadei, niente omaggio a Sanremo. La figlia: Amadeus, mi dispiace ma hai pestato una cacca… (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tra le polemiche del post-Festival ce n’è una che ha un suo fondamento. Perché c’è stato il tributo a Raffaella Carrà e non a Raoul Casadei, scomparso nel marzo di un anno fa? La questione la pone sui social il giornalista Roberto Chiesa e la figlia, Mirna Casadei, in un lungo post, attacca il conduttore Amadeus. “Mi dispiace Festival di Sanremo e Amadeus – afferma Mirna Casadei – ma stavolta avete pestato una cacca, che non ha deluso solo me e probabilmente la mia famiglia, ma ha offeso gli italiani, legati alla loro terra, alle loro radici e alle tradizioni”. “Non avrei voluto fare polemica, perché non amo le polemiche, ma visto che il giornalista Roberto Chiesa ha sollevato la questione non posso restare in silenzio. Ho seguito ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tra le polemiche del post-Festival ce n’è una che ha un suo fondamento. Perché c’è stato il tributo a Raffaella Carrà e non a Raoul, scomparso nel marzo di un anno fa? La questione la pone sui social il giornalista Roberto Chiesa e la, Mirna, in un lungo post, attacca il conduttore. “MiFestival di– afferma Mirna– ma stavolta aveteuna cacca, che non ha deluso solo me e probabilmente la mia famiglia, ma ha offeso gli italiani, legati alla loro terra, alle loro radici e alle tradizioni”. “Non avrei voluto fare polemica, perché non amo le polemiche, ma visto che il giornalista Roberto Chiesa ha sollevato la questione non posso restare in silenzio. Ho seguito ...

paolofr25986347 : Niente fa fare inzaghi non mette casadei al posto di vecino o vidal perdere per perdere#InterMilan - casadei_milena : RT @pensiero1967: Prima del nostro arrivo niente mancava al mondo; dopo la nostra partenza, niente gli mancherà. - MatteoTomb : @Inter_Scout @internazionaleL Concordo. Però non riesco più a valutare un giovane dell'Inter. Si parlava un gran be… - maurorainieri : @DomenicoNard2 @Futurama7959 Casadei ha fisico e talento. Giocare il primavera o la B non serve a niente. Mandiamolo all’estero. -

Ultime Notizie dalla rete : Casadei niente Niente omaggio a Raoul Casadei a Sanremo, Mirna: 'Offesa agli italiani'. Mirko: 'Ma il liscio è di serie b?' Anche Mirko Casadei è intervenuto sulla polemica. Un po' per abbassare i toni 'il festival è stato bello e completo ' un po' per mettere i puntini sulle i. ' Raoul era conosciuto ed è stato un ...

Alessandro scomparso da 14 mesi. Il Sassuolo si mobilita al fianco della mamma "Speriamo che serva a qualcosa, non è possibile che nessuno sappia niente" dice la madre Roberta ... Persino Raoul Casadei, il re del liscio, testimoniò che era forse lui il ragazzo che aveva incontrato ...

