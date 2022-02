Bollette: a Taranto flash mob Confcommercio contro i rincari (Di lunedì 7 febbraio 2022) contro il caro-Bollette che sta colpendo negozi, consumi e imprese, flash mob questa mattina a Taranto di Confcommercio davanti alla sede dell’associazione.Una protesta silenziosa con i commercianti e i rappresentanti delle categorie che hanno innalzato cartelli che riproducevano i dati delle Bollette elettriche del bimestre novembre-dicembre 2021 con pagamento a gennaio 2022. “Così non si può reggere, chiediamo al Governo una politica energetica importante che renda l’Italia autosufficiente e un intervento altrettanto importante a sostegno delle imprese – ha rilevato il presidente di Confcommercio Taranto -. Perché non è possibile che una azienda che deve produrre, chiuda perché è elevatissimo il costo dell’energia”. Secondo Giangrande, “gli ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 7 febbraio 2022)il caro-che sta colpendo negozi, consumi e imprese,mob questa mattina adidavanti alla sede dell’associazione.Una protesta silenziosa con i commercianti e i rappresentanti delle categorie che hanno innalzato cartelli che riproducevano i dati delleelettriche del bimestre novembre-dicembre 2021 con pagamento a gennaio 2022. “Così non si può reggere, chiediamo al Governo una politica energetica importante che renda l’Italia autosufficiente e un intervento altrettanto importante a sostegno delle imprese – ha rilevato il presidente di-. Perché non è possibile che una azienda che deve produrre, chiuda perché è elevatissimo il costo dell’energia”. Secondo Giangrande, “gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Taranto Dopo il covid, ecco la 'Pandemia Elettrica' TARANTO - Flashmob a Taranto per accendere i riflettori su un problema che potrebbe diventare devastante. Si tratta della cosiddetta ' Pandemia Elettrica ' , dovuta al rincaro di bollette di luce e gas che sta mettendo a ...

La Giornata Parlamentare del 2 febbraio 2022 ... sì a un decreto urgente per aiutare famiglie e imprese col pagamento delle bollette di luce e gas, ... presidente di Acciaierie d'Italia, la società che gestisce gli stabilimenti ex Ilva di Taranto . ...

Taranto, Confcommercio in piazza contro il caro bollette TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno Dopo il covid, ecco la “Pandemia Elettrica” TARANTO- Flashmob a Taranto per accendere i riflettori su un problema che potrebbe diventare devastante. Si tratta della cosiddetta “Pandemia Elettrica“, dovuta al rincaro di bollette di luce e gas ...

De Bonis (FI): “Sfruttare Zes, transizione energetica e PNRR per calmierare prezzi e rilanciare aziende della Basilicata” Ma non possiamo nemmeno trascurare l’impatto sui costi delle bollette per le famiglie ... Centro intermodale trasporti a Ferrandina e che rappresenta il retroporto di Taranto nell’ambito della stessa ...

