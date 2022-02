Bambini in quarantena: come spiegarla, quali sono i danni. (Di lunedì 7 febbraio 2022) I Bambini in quarantena, in questo momento, sono tantissimi. In un’altalenante casa-scuola, DID e DAD, lo stress per l’intera famiglia e le conseguenze psicologiche per tutti i membri sono inevitabili. come spiegare ai Bambini cosa sia la quarantena e perché si debba stare isolati per settimane? come fronteggiare i danni di lunghe quarantene e delle incertezze che vivono i Bambini? I numeri dei Bambini costretti in quarantena sono altissimi e mutano rapidamente. Basta un colpo di tosse, un test, e quel referto positivo che non vorremmo leggere, per creare panico nelle classi. File interminabili in farmacia, o ai drive through. Dovremmo essere esperti ormai, eppure, ... Leggi su dilei (Di lunedì 7 febbraio 2022) Iin, in questo momento,tantissimi. In un’altalenante casa-scuola, DID e DAD, lo stress per l’intera famiglia e le conseguenze psicologiche per tutti i membriinevitabili.spiegare aicosa sia lae perché si debba stare isolati per settimane?fronteggiare idi lunghe quarantene e delle incertezze che vivono i? I numeri deicostretti inaltissimi e mutano rapidamente. Basta un colpo di tosse, un test, e quel referto positivo che non vorremmo leggere, per creare panico nelle classi. File interminabili in farmacia, o ai drive through. Dovremmo essere esperti ormai, eppure, ...

Advertising

AlexBazzaro : Le norme sulla scuola e la quarantena per non vaccinati sono discriminazione verso dei bambini. Punto. #GreenpassObbligatorio - marcodimaio : Nei prossimi giorni il #governo dovrà urgentemente affrontare la modifica delle regole sulla quarantena per la scuo… - starsky_17 : RT @Cartabellotta: Bambini e ragazzi in #quarantena con #tampone T0 negativo non devono rinviare la vaccinazione - GioB1974 : RT @margherita1974: @peppesta Quando ci hanno scritto che i bambini potevano rientrare prima del previsto dalla quarantena, visto l’innalza… - margherita1974 : @peppesta Quando ci hanno scritto che i bambini potevano rientrare prima del previsto dalla quarantena, visto l’inn… -