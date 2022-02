Avril Lavigne in Italia nel 2023 | riprogrammati i concerti a Milano e Padova

(Di lunedì 7 febbraio 2022)innel: iin programma per il 2022 sono stati posticipati a causa del perdurare dell’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta al covid-19. Vengono quindi rimandati i due appuntamenti dell’artista attesi nel nostro Paese nelle città di. Pernon è il primo posticipo deini ma per i fan arriva oggi qualche notizie certa: verranno recuperati entrambi il prossimo anno e la location diviene modificata. Le datene dierano inizialmente previste a marzo 2021 e successivamente sono state spostate al 2022. Ora è certa la ...

Newsic1 : AVRIL LAVIGNE riprogrammati nel 2023 i concerti in Italia - AvrilItalian : RT @puremadnss: Concerto di Avril Lavigne spostato da questo 6 marzo ad aprile 2023,,, chissà se ci arrivo lmao - AvrilItalian : RT @RadioWebItalia: Le date italiane di Avril Lavigne riprogrammate nel 2023 @RadioWebItalia - AvrilItalian : RT @DrApocalypse: #AvrilLavigne, riprogrammate al 2023 le date italiane del tour: 'Sono certa che ne sarà valsa la pena aspettare” https://… - AvrilItalian : Qui tutte le nuove date rischedulate del Tour di Avril Lavigne ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Avril Lavigne

OptiMagazine

sta tornando. Il 25 febbraio uscirà il suo settimo album, Love Sux e, presto arriverà in Italia Se le star rimangono congelate nell'età in cui diventano famose, allora rompere quel ...'Love Sux'(25 febbraio)torna con un disco "veloce, divertente, di puro rock'n'roll", inciso per l'etichetta di Travis Barker, che l'ha aiutata a ritrovare il suo sound ...Nuova variazione di date per i concerti italiani di Avril Lavigne. Le date inizialmente previste a marzo 2021 e successivamente spostate al 2022, saranno riprogrammate nel 2023. A tutti i miei fan in ...Nuove disponibilità di biglietti sono disponibili da ora su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Con queste parole, Avril Lavigne ha annunciato il posticipo del tour: “A tutti i miei fan in Europa e ...