ATP Dallas 2022: Fabbiano sconfitto in due set da Broady nell’ultimo turno di qualificazione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Niente da fare per Thomas Fabbiano nell’ultimo turno di qualificazione all’ATP 250 di Dallas. L’azzurro (n.182 al mondo) è stato sconfitto nettamente dal britannico Liam Broady (n.121 del ranking) per 6-2 6-3 in un’ora e 24 minuti di gioco. Termina dunque qui il torneo del nativo di Grottaglie. L’inizio di partita vede già il nostro portacolori in grande difficoltà: Fabbiano si salva nel secondo game dopo aver annullato ben quattro palle break, ma è poi costretto a cedere il servizio nel quarto gioco. Il parziale si mette dunque in discesa per il britannico, che prosegue senza concedere più nulla fino al 6-2 conclusivo. Ad inizio secondo set non cambia l’andamento del match. Broady scappa subito sul 4-0 e mette un piede e mezzo nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Niente da fare per Thomasdiall’ATP 250 di. L’azzurro (n.182 al mondo) è statonettamente dal britannico Liam(n.121 del ranking) per 6-2 6-3 in un’ora e 24 minuti di gioco. Termina dunque qui il torneo del nativo di Grottaglie. L’inizio di partita vede già il nostro portacolori in grande difficoltà:si salva nel secondo game dopo aver annullato ben quattro palle break, ma è poi costretto a cedere il servizio nel quarto gioco. Il parziale si mette dunque in discesa per il britannico, che prosegue senza concedere più nulla fino al 6-2 conclusivo. Ad inizio secondo set non cambia l’andamento del match.scappa subito sul 4-0 e mette un piede e mezzo nel ...

