Analista afferma che XRP potrebbe esplodere dopo lo scontro con SEC (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un importante Analista ha previsto che XRP "salterà in alto" dopo che le questioni legali pendenti con la SEC saranno risolte Credible Crypto, nome con il quale è noto sui social, ha previsto che XRP raggiungerà il picco compreso tra 20$ e 30$ in questo ciclo Un Analista e trader di criptovalute ampiamente seguito ha previsto che XRP esploderà dopo che le questioni legali tra Ripple Labs e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti saranno state risolte. L'Analista Credible Crypto si è recentemente unito a Tony Edwards di Thinking Crypto e ha analizzato alcune monete in base alla loro performance sul mercato, incluso l'XRP affiliato a Ripple. L'Analista consiglia di entrare prima che sia troppo tardi Il crypto strategist ha osservato che al momento XRP sembra ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un importanteha previsto che XRP "salterà in alto"che le questioni legali pendenti con la SEC saranno risolte Credible Crypto, nome con il quale è noto sui social, ha previsto che XRP raggiungerà il picco compreso tra 20$ e 30$ in questo ciclo Une trader di criptovalute ampiamente seguito ha previsto che XRP esploderàche le questioni legali tra Ripple Labs e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti saranno state risolte. L'Credible Crypto si è recentemente unito a Tony Edwards di Thinking Crypto e ha analizzato alcune monete in base alla loro performance sul mercato, incluso l'XRP affiliato a Ripple. L'consiglia di entrare prima che sia troppo tardi Il crypto strategist ha osservato che al momento XRP sembra ...

Advertising

TPiatta : RT @TPiatta: Karen Kingston, ex dipendente di Pfizer e attuale analista per le industrie farmaceutiche e dei dispositivi medici afferma che… - paolovarsi1 : Scoperta forma di vita dentro un vaccino Covid - adapallai : RT @CCKKI: Mostafa Khoshcheshm, analista politico a #Teheran, afferma che la mossa degli #US???? per ripristinare alcune esenzioni dalle #san… - CCKKI : Mostafa Khoshcheshm, analista politico a #Teheran, afferma che la mossa degli #US???? per ripristinare alcune esenzio… - bergonzi_paola : RT @TPiatta: Karen Kingston, ex dipendente di Pfizer e attuale analista per le industrie farmaceutiche e dei dispositivi medici afferma che… -

Ultime Notizie dalla rete : Analista afferma Oro, si intravedono tempi duri con una Fed più "falco" ... che ha intenzione di alzare i tassi quattro volte nel 2022, e ha lasciato aperta la possibilità di aumentarli di 50 punti base nel caso sia necessario", afferma l'analista di UBP, aggiungendo "i ...

Oro, si intravedono tempi duri con una Fed più 'falco' ... che ha intenzione di alzare i tassi quattro volte nel 2022, e ha lasciato aperta la possibilità di aumentarli di 50 punti base nel caso sia necessario", afferma l'analista di UBP, aggiungendo "i ...

Oro, si intravedono tempi duri con una Fed più "falco" Borsa Italiana iPhone 14, tutto quello che sappiamo fino ad oggi Al di là di queste indiscrezioni, l’analista di Apple Ming-Chi Kuo afferma che Apple aggiornerà il teleobiettivo da un obiettivo a 6 elementi, passando a un obiettivo a 7 elementi. Kuo ritiene inoltre ...

Apple si prepara al lancio dell’iPhone più economico di sempre A esprimere le più recenti considerazioni sull’iPhone economico in arrivo nei prossimi mesi è Ross Young, noto analista che afferma l’alta percentuale di probabilità che i melafonini low cost prossimi ...

... che ha intenzione di alzare i tassi quattro volte nel 2022, e ha lasciato aperta la possibilità di aumentarli di 50 punti base nel caso sia necessario",l'di UBP, aggiungendo "i ...... che ha intenzione di alzare i tassi quattro volte nel 2022, e ha lasciato aperta la possibilità di aumentarli di 50 punti base nel caso sia necessario",l'di UBP, aggiungendo "i ...Al di là di queste indiscrezioni, l’analista di Apple Ming-Chi Kuo afferma che Apple aggiornerà il teleobiettivo da un obiettivo a 6 elementi, passando a un obiettivo a 7 elementi. Kuo ritiene inoltre ...A esprimere le più recenti considerazioni sull’iPhone economico in arrivo nei prossimi mesi è Ross Young, noto analista che afferma l’alta percentuale di probabilità che i melafonini low cost prossimi ...