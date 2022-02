Volley, Superlega 2021/2022: Modena rimonta Trento e la spunta al tie-break (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile, la Leo Shoes PerkinElmer Modena supera in rimonta l’Itas Trentino. 2-3 (25-23, 25-22, 19-25, 18-25, 13-15) il punteggio del match, che vede i Canarini partire a rilento salvo poi dar vita ad una clamorosa rimonta. Seconda sconfitta consecutiva per la banda di Lorenzetti, che in classifica vede Modena sempre più vicina. L’Itas ha infatti 4 punti di vantaggio ma due partite in più. CALENDARIO 20^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IN AGGIORNAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato didimaschile, la Leo Shoes PerkinElmersupera inl’Itas Trentino. 2-3 (25-23, 25-22, 19-25, 18-25, 13-15) il punteggio del match, che vede i Canarini partire a rilento salvo poi dar vita ad una clamorosa. Seconda sconfitta consecutiva per la banda di Lorenzetti, che in classifica vedesempre più vicina. L’Itas ha infatti 4 punti di vantaggio ma due partite in più. CALENDARIO 20^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IN AGGIORNAMENTO SportFace.

