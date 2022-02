VIDEO Francesca Lollobrigida riceve il suo argento olimpico: “Fantastico, ma penso alle prossime gare” (Di domenica 6 febbraio 2022) “Un’emozione fantastica“. Così Francesca Lollobrigida si è goduta la premiazione del suo argento alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La romana, seconda nei 3000 metri del pattinaggio velocità pista lunga, è entrata nella storia essendo la prima donna azzurra a salire sul podio a Cinque Cerchi in questa specialità. Un risultato che sa di sublimazione di un percorso per Francesca, bravissima più volte a risollevarsi da momenti difficili e a trovare dentro di sé la forza per reagire. E così, con un sorriso radioso, che la nostra portacolori si è goduta la premiazione sul podio con la consegna della medaglia. Speed skating, Francesca Lollobrigida magnifica! argento nei 3000 metri, prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi! “Sono ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) “Un’emozione fantastica“. Cosìsi è goduta la premiazione del suoOlimpiadi Invernali di Pechino 2022. La romana, seconda nei 3000 metri del pattinaggio velocità pista lunga, è entrata nella storia essendo la prima donna azzurra a salire sul podio a Cinque Cerchi in questa specialità. Un risultato che sa di sublimazione di un percorso per, bravissima più volte a risollevarsi da momenti difficili e a trovare dentro di sé la forza per reagire. E così, con un sorriso radioso, che la nostra portacolori si è goduta la premiazione sul podio con la consegna della medaglia. Speed skating,magnifica!nei 3000 metri, prima medaglia per l’ItaliaOlimpiadi! “Sono ...

