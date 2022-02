VACCINI & GRAFENE – 3. PERICOLOSE NANOPARTICELLE NEL SIERO MRNA. X-File Pfizer Shock: “Tossicologia non Studiata a Fondo” (Di domenica 6 febbraio 2022) 1 – CONFLITTI D’INTERESSI IN UN TREMENDO COMPLOTTO 2 – COMIRNATY: “PROPRIETA’ TOSSICOLOGICHE NON STUDIATE A Fondo” 3 – NANOPARTICELLE SEGRETE “PF” DI Pfizer: OTTIMO COVO DI GRAFENE 4 – IL RISCHIO DEI COMPOSTI BIOTECNOLOGICI 5 – NANOPARTICELLE AL GRAFENE PER VACCINI CONTRO SARS-COV-2 6 – L’OSSIDO DI GRAFENE NELLE MEMBRANE LIPIDICHE 7 – “IL DANNO … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 6 febbraio 2022) 1 – CONFLITTI D’INTERESSI IN UN TREMENDO COMPLOTTO 2 – COMIRNATY: “PROPRIETA’ TOSSICOLOGICHE NON STUDIATE A” 3 – NANOPARTICELLE SEGRETE “PF” DI: OTTIMO COVO DI4 – IL RISCHIO DEI COMPOSTI BIOTECNOLOGICI 5 – NANOPARTICELLE ALPERCONTRO SARS-COV-2 6 – L’OSSIDO DINELLE MEMBRANE LIPIDICHE 7 – “IL DANNO … proviene da Database Italia.

Advertising

DarioNardella : È toccato anche a me cari amici. Purtroppo sono risultato positivo dopo un tampone fatto per partecipare ad un even… - fattoquotidiano : PFIZER Incassi da capogiro per la casa farmaceutica ma nel sito di Catania arrivano i licenziamenti, leggete cosa… - FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - Sandro_sr74 : #COVID19, il responsabile delle vaccinazioni in Israele: “I vaccini ci hanno salvato”. La risposta a No-Vax e 'chiu… - ziaanto62 : @DarioNardella È omnicron non i vaccini ??????? ormai lo dicono da mesi tutte le virostar -