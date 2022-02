Tremonti | “La finanziaria è stata campagna elettorale per il Colle Non ci sono più soldi | con l’inflazione il governo avrà difficoltà”

(Di domenica 6 febbraio 2022) “Quest’anno è molto diverso da quello di prima: prima c’era la pandemia, ma adesso cienormi problemi per famiglie, persone e imprese. C’è, che non riguarda solo le bollette, ma anche il carrello della spesa e il blocco delle industrie per i costi dell’energia. È la vita del Paese, e questo lo vedo molto sottovalutato“. Ospite di Agorà su Rai 3 venerdì scorso, Giulio– l’ex ministro dell’Economia il cui nome è stato messo in campo dalla Lega nella corsa al– ha profetizzato un 2022 di sofferenza per il premier Mario Draghi, rimasto suo malgrado a palazzo Chigi. “Voglio vedere come farà le riforme necessarie”, dice. “Se ti metti di traverso il Parlamento, i decreti non passano. E tutto il Pnrr deve passare dal Parlamento. Penso che il...

In quel periodo assume posizioni molto dure nei confronti dell'esecutivo e del ministro dell'Economia Giulio, guidando una protesta interna al PdL dopo la prima Manovra. Nette ...La prossima non sarà basata su formule generose e sarà unache tornerà al necessario ... europea, nazionale e regionale, e suggerirei per sbloccare i fondi " ha concluso" l'...ROMA - Professor Tremonti, con il giuramento di Mattarella si è chiusa ... Purtroppo in questo clima è stata fatta in Italia una Finanziaria elettorale. In realtà è per sempre la fine delle manovre ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guido Crosetto, chi è l’ex politico votato da FdI come presidente della Repubblica ...