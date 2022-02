Sensi | esordio col botto in maglia Samp | subito in gol dopo 6 minuti

(Di domenica 6 febbraio 2022) L’avventura con ladellaè iniziata davvero in maniera esaltante per Stefano: il centrocampista in golpochiSono bastati seio poco più a Stefanoper conquistare la. Il centrocampista arrivato in prestito dall’Inter ha infatti esordito con ilin blucerchiato, realizzandoun gol al suo ex Sassuolo.una respinta corta di Consigli su tiro di Gabbiadini, il sinistro ravvicinato dinon ha lasciato scampo ai neroverdi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : #Sensi in gol dopo 7 minuti. Discreto esordio. #SampdoriaSassuolo - flamminiog : RT @FBiasin: #Sensi in gol dopo 7 minuti. Discreto esordio. #SampdoriaSassuolo - LuigiBevilacq17 : RT @SpazioInter: Incredibile Sensi, l'ha fatto subito all'esordio con la Sampdoria - - SpazioInter : Incredibile Sensi, l'ha fatto subito all'esordio con la Sampdoria - - interchannel_ic : #News ?? Stefano #Sensi in gol dopo 8’ all’esordio con la #Sampdoria! Mah… ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Sensi esordio

Calcio News 24

... il centrocampista in gol dopo pochi minuti Sono bastati sei minuti o poco più a Stefanoper conquistare la Samp. Il centrocampista arrivato in prestito dall'Inter ha infatti esordito con il ...... si sfidano la Sampdoria di Giampaolo e il Sassuolo di DionisiDopo la sconfitta al nuovo... Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby;; Gabbiadini, Caputo. All. Giampaolo SASSUOLO (...L’avventura con la maglia della Samp è iniziata davvero in maniera esaltante per Stefano Sensi: il centrocampista in gol dopo pochi minuti Sono bastati sei minuti o poco più a Stefano Sensi per ...Dopo Caputo, c’è spazio anche per il gol dell’altro ex di turno: Stefano Sensi, appena passato a Genova dall’Inter in questo mercato di riparazione. Un gol facile per uno come lui, ma che dà tanto ...