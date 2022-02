Sanremo 2022 | tutti i premi assegnati

Leggi su zon

(Di domenica 6 febbraio 2022) Cala questa sera il sipario sulla settantaduesima edizione del Festival di: dopo una maratona musicale lunga cinque serate, scopriremo quale delle venticinque canzoni in gara vincerà ilo più ambito, succedendo ai Maneskin che solo un anno fa trionfavano con “Zitti e Buoni”. Durante la serata, condotta da Amadeus con la partecipazione di Sabrina Ferilli sarannoanche altrio della Critica “Mia Martini”: Massimo Ranieri per Lettera di là dal Mareo “Sergio Bardotti” per il Miglior Testo: Fabrizio Moro per Sei tuo “Sala Stampa” Lucio Dalla: Gianni Morandi per Apri tutte le porteo Lunezia per il valore musical-lettario del brano: già assegnato a Giovanni Truppi per “Tuo Padre, Mia Madre, ...