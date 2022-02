Salvini | Meloni e quell’ovazione per Mattarella Pertini ebbe meno applausi | allora comportarsi bene era normale

(Di domenica 6 febbraio 2022) Per evitare chetra sette anni proponga di nuovo, anziché un politico di destra,presenta un ddl costituzionale che vieta la rielezione del Presidente. Anche lei, però, ha applaudito55 volte come gli altri mille presenti in parlamento. Lui li ha meritati tutti., che ho conosciutoe frequentato per anni quasi ogni giorno, è stato il Presidente più popolare e amato. Ma ha ricevuto solo 6 minuti di. Che sono figli dell’epoca e del costume televisivo. Oggi se ne inseriscono continuamente in qualsiasi trasmissione.si applaudiva diperchéera. Preoccupante l’approssimarsi di un conflitto, ...

