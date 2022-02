Riddle | “Io e Pete Dunne non dovevamo vincere il Dusty Rhodes Tag Team Classic”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Uno dei migliori tagmatch visto negli ultimi anni in WWE fu quello tra l’Undisputed Era ed i Broserweights in quel di “NXT TakeOver: Portland”, che vide la coppia diconquistare i titoli di coppia di NXT dopo aver vinto ilTag; durante una chiacchierata con Mark Andrews, al My Love Letter to Wrestling Podcast, l’Original Bro ha rivelato diversi retroscena sulla vittoria della competizione. I continui cambi di rotta “Esatto, non. Non sapevo neanche di dover fare squadra confin quando mi dissero ‘Hey, Matt. Potresti fare un promo in cui dici che tu esiete diventati un tag?’ Ed io ero tipo ‘Siamo ...

During a recent appearance on Mark Andrews' "My Love Letter To Wrestling" podcast, Riddle commented on teaming with Pete Dunne in WWE NXT, wanting him to be called up to the main roster, and more. You ...Riddle ha avuto modo di parlare dell'alleanza con Pete Dunne, che portò i due a vincere il Dusty Classic e i titoli di coppia ad NXT rivelando come all'inizio sarebbe dovuta essere solo per una notte.