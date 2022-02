Olimpiadi invernali | Mosaner-Costantini in semifinale | il doppio misto del curling fa 8 su 8 nel girone e lunedì va a caccia di una medaglia

(Di domenica 6 febbraio 2022) La marcia deldinon si ferma più. Il duo italiano composto da Stefaniae Amossa solo vincere e non inciampa nemmeno nella quarta giornata dei Giochi Olimpici di Pechino. Gli azzurri hanno conquistato altre due vittorie che certificano il primo posto matematico nel round robin in attesa delle semifinali, in programmaalle 13.05, quando manca un solo incontro a chiusura della prima fase del torneo. La coppia formata da, atleta dell’Aeronautica Militare, e Constantini (Fiamme Oro) non sbaglia un colpo e a subire la furia azzurra questa volta sono Cina e Svezia, piegate rispettivamente 8-4 e 12-8. Nella mattinata italiana il tandem tricolore parte alla grande rubando subito due mani alla Cina e salendo 4-0 prima di ...

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Coninews : ? MITICO DOM ? #ItaliaTeam ???? a medaglia anche nella seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di #Beijing2022! ??… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - doctorgis84 : RT @DrMCecconi: A tutti i critici musicali che oggi ritornano esperti di COVID ricordo che ci sono le Olimpiadi invernali. - Maipi02646817 : RT @HermanniTest: @marioadinolfi Mahmood è italiano, sei tu a non essere cattolico essendo fornicatore adultero divorziato. Che anno terrib… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

"Per me è la prima esperienza sia come componente della Commissione atleti del Cio che alle. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a chi sta iniziando a gareggiare, li aspettiamo tutti a Casa Italia per mangiare una buona pasta. Il mio Pechino 2008? Fu una bellissima ...Intanto la Nuova Zelanda conquista il suo primo oro ai Giochi: lo storico successo è di Zoi Sadowski Synnott che ha vinto la finale di snowboard slopestyle femminile.Il duo italiano composto da Stefania Costantini e Amos Mosaner sa solo vincere e non inciampa nemmeno nella quarta giornata dei Giochi Olimpici di Pechino. Gli azzurri hanno conquistato altre due ...PECHINO 2022 - Il riassunto della giornata del 5 febbraio alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il Day-2 dei Giochi regala all'Italia la terza medaglia, un bronzo nello slittino con Dominik ...