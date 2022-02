Nuove regole quarantena: rientrano in presenza le classi in Dad. Dal 7 febbraio le misure si adeguano al decreto 5/22 (Di domenica 6 febbraio 2022) Dal 7 febbraio rientrano in presenza le classi per le quali era stata disposta la didattica a distanza in base alle regole del decreto del 7 gennaio. Con l'entrata in vigore delle Nuove norme, introdotte dal nuovo dl 5/2022 del 4 febbraio, alla primaria (con 5 casi) e alla secondaria (con due o più casi) vanno in Dad solo i non vaccinati. All'infanzia le attività in presenza si interrompono dal quinto caso positivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 6 febbraio 2022) Dal 7inleper le quali era stata disposta la didattica a distanza in base alledeldel 7 gennaio. Con l'entrata in vigore dellenorme, introdotte dal nuovo dl 5/2022 del 4, alla primaria (con 5 casi) e alla secondaria (con due o più casi) vanno in Dad solo i non vaccinati. All'infanzia le attività insi interrompono dal quinto caso positivo. L'articolo .

