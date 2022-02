Nba | Phoenix riprende marcia | torna LeBron e successo Lakers

Advertising

BasketItalyit : #NBA – Young e gli Hawks fermano la corsa di Phoenix. Bene Gallinari - bball_evo : NBA ?????? - Phoenix arriva da 11 W consecutive...ma a Tare Young non interessa: • 43 punti (18 nel 3°) • 16/25 dal ca… - Luxgraph : Gli Hawks di Gallinari stoppano Phoenix. Anche Chicago ko - zazoomblog : NBA i risultati della notte (4 febbraio): Atlanta stende Phoenix Golden State facile su Sacramento il derby di LA a… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #NBA, i risultati della notte (4 febbraio): Atlanta stende Phoenix, Golden State facile su Sacramento, il derby di LA ai Clip… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Phoenix

Miami resta sulla scia di Chicago, vincono anche Memphis e Milwaukee ROMA -riprende la sua marcia. Dopo la sconfitta contro Atlanta che aveva interrotto una striscia positiva che durava da 11 partite, i Suns si rialzano e a farne le spese è Washington, battuta 95 - ...Vittorie comode per tutte le big: abasta un tempo a Washington, Milwaukee passeggia a Portland, successo Memphis a Orlando e Miami condanna al ko Charlotte. Sorride Sacramento contro ...Miami resta sulla scia di Chicago, vincono anche Memphis e Milwaukee ROMA (ITALPRESS) - Phoenix riprende la sua marcia. Dopo la sconfitta contro Atlanta che aveva interrotto una striscia positiva ...The Bucks will remain in Los Angeles for a game against the Lakers on Tuesday, and then head to Phoenix on Thursday for an NBA Finals rematch with the Suns. Milwaukee is undergoing its own change. The ...