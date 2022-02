Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutti i pronostici sono stati rispettati e ieri sera Blanco e Mahmood hanno trionfato al Festival di Sanremo. La loro canzone, Brividi, aveva conquistato al primo ascolto milioni di telespettatori e con quasi il 52% delle preferenze si è classificata al primo posto. Finita la diretta, durante la conferenza stampa, i due ragazzi hanno raccontato le emozioni vissute e hanno risposto ad alcune domande. Non poteva mancare il riferimento all’Eurovision Song Contest. Infatti il vincitore di Sanremo partecipa di diritto alla manifestazione canora, a meno che non rifiuti di andare. Situazione questa che è accaduta nel 2016, quando gli Stadio cedettero il posto alla seconda classificata, Francesca Michielin. Ieri però i due ragazzi hanno confermato la volontà di prendere parte all’Eurovision. ... Leggi su isaechia (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutti i pronostici sono stati rispettati e ieri serahanno trionfato al Festival di Sanremo. La loro canzone, Brividi, aveva conquistato al primo ascolto milioni di telespettatori e con quasi il 52% delle preferenze si è classificata al primo posto. Finita la diretta, durante la conferenza stampa, i due ragazzi hanno raccontato le emozioni vissute e hanno risposto ad alcune domande. Non poteva mancare il riferimento. Infatti il vincitore di Sanremo partecipa di diritto alla manifestazione canora, a meno che non rifiuti di andare. Situazione questa che è accaduta nel 2016, quando gli Stadio cedettero il posto alla seconda classificata, Francesca Michielin. Ieri però i due ragazzi hanno confermato la volontà di prendere parte. ...

SanremoRai : I vincitori di #Sanremo2022 @Mahmood_Music #Blanco - SanremoRai : Ci avete regalato un cielo di perle ? #Sanremo2022 @Mahmood_Music #Blanco - GiuseppeConteIT : Anche quest'anno a dominare il Festival di Sanremo sono i giovani. L’Italia è vostra, ragazzi! Grandissimi Mahmoo… - casafa3 : RT @ciaosonoicaro: mahmood blanco e rkomi nella stessa stanza e io non sono presente - sssasalvolima : RT @_Litote: Giornalista: 'All'eurovision la porterete in italiano o in inglese?' Mahmood: 'Il nostro obiettivo a dire il vero sarebbe por… -