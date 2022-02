LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Vincenzo Nibali all’attacco insieme a tre uomini! Gruppo a 45? (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 Gruppo che continua a perdere: questi quattro uomini non sono minacciosi e quindi il plotone ha un distacco di un minuto. 15.42 Non sono partiti dal via Omar Fraile (Ineos Grenadiers) a causa della caduta di ieri e Lars Van den Berg (Groupama-FDJ). 15.40 Questi due uomini inseguono Nibali e Boaro a cinque secondi, mentre il margine sul Gruppo è di 45 secondi. 15.39 Attaccano anche Jonathan Lastra (Caja Rural) e Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi). 15.37 Vincenzo Nibali SCATTA!! insieme allo Squalo il compagno di squadra Manuele Boaro, già protagonista ieri della fuga. 15.36 Il Gruppo rinviene ancora! Troppo minacciosa la presenza di Evenepoel nel Gruppo di testa. 15.35 ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44che continua a perdere: questi quattro uomini non sono minacciosi e quindi il plotone ha un distacco di un minuto. 15.42 Non sono partiti dal via Omar Fraile (Ineos Grenadiers) a causa della caduta di ieri e Lars Van den Berg (Groupama-FDJ). 15.40 Questi due uomini inseguonoe Boaro a cinque secondi, mentre il margine sulè di 45 secondi. 15.39 Attaccano anche Jonathan Lastra (Caja Rural) e Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi). 15.37SCATTA!!allo Squalo il compagno di squadra Manuele Boaro, già protagonista ieri della fuga. 15.36 Ilrinviene ancora! Troppo minacciosa la presenza di Evenepoel neldi testa. 15.35 ...

Advertising

fanpage : #festivaldisanremo Emma domina letteralmente il palco con 'Ogni volta è così', pazzesca - umitalia : “Ogni volta è così siamo sante o put*ane”. @MarroneEmma, non ne sbaglia una. ?? Il video della performance live è di… - stillclosedinme : Valerio li hai sentiti live per 5 giorni di fila tra cui l'ultima volta nemmeno 24h fa - zazoomblog : LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: comincia l’ultima frazione! - #Volta… - circular_timey : RT @sherlockitaly: Questa volta ci siamo... a partire da domani, e per ogni lunedì, andranno in onda le puntate di #Sherlock su La7 Si comi… -