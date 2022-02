LIVE MotoGP | Test Sepang 2022 in DIRETTA | giornata di fuoco | Bagnaia cerca uno squillo

Leggi su oasport

(Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca del day-1 Buongiorno e benvenuti alladella secondadidella. Prosegue il cammino in Malesia, dove i piloti avranno a disposizione otto ore di tempo per continuare a effettuare la messa a punto delle nuove moto e trovare i giusti accorgimenti per la nuova stagione. Si preannuncia un turno decisamente spettacolare e avvincente, da vivere minuto per minuto e da seguire con grande attenzione. I piloti avranno a disposizione la pista malese dalle 3.00 italiane fino alle ore 11.00, sia oggi, sia domani, e cercheranno di mettere in cascina il maggior numero di chilometri possibili, per studiare a fondo le nuove moto. Ritroveremo in azione Fabio Quartararo, assieme ...