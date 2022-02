L'amica geniale 3: trama degli episodi 1 e 2, stasera su Rai1 in prima visione (Di domenica 6 febbraio 2022) stasera su Rai1 alle 21:25 debutta L'amica geniale 3, nuova stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante: ecco la trama degli episodi 1 e 2. Grande attesa per L'amica geniale 3, la stagione tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, attesa al debutto stasera su Rai1 alle 21:25, e diretta da Daniele Luchetti. Saranno in tutto quattro prime serate in compagnia di Elena e Lila, ormai diventate donne. Come racconta la trama degli episodi 1 e 2 (qui la nostra recensione di Sconcezze e La febbre), alla presentazione milanese del suo libro, Elena incontra inaspettatamente Nino che la difende da un giornalista ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 febbraio 2022)sualle 21:25 debutta L'3, nuova stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante: ecco la1 e 2. Grande attesa per L'3, la stagione tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, attesa al debuttosualle 21:25, e diretta da Daniele Luchetti. Saranno in tutto quattro prime serate in compagnia di Elena e Lila, ormai diventate donne. Come racconta la1 e 2 (qui la nostra recensione di Sconcezze e La febbre), alla presentazione milanese del suo libro, Elena incontra inaspettatamente Nino che la difende da un giornalista ...

