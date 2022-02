La regina Elisabetta è la vera dama di ferro della Gran Bretagna Altro che Thatcher

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022) Mentre in Italia la radio trasmette notte e giorno “Vola, colomba bianca, vola/Diglielo tu (diglielo tu)/che tornerò (che tornerò)…”, la canzone strappalacrime di Nilla Pizzi vincitrice del Festival di Sanremo giunto alla seconda edizione (la Pizzi spopolò anche con Papaveri e papere, seconda classificata e pure col terzo posto di Una donna prega), nella notte del 6 febbraio re Giorgio VI si spegne a Sandringham, nella residenza dei Windsor (Norfolk). Aveva appena 57 anni: il fisico stroncato dalle sigarette, ma anche dilaniato dalla tensioneguerra in cui aveva impersonato coraggiosamente la resilienza britannica contro i nazisti. Non se l’era svignata in uno dei suoi dominions, al sicuro dalle bombe di Hitler. Anzi. Era sempre accanto ai suoi sudditi, per dimostrare – con lui la moglie e le figlie – che la famiglia reale condivideva la sofferenza del popolo; ...