Juventus, problemi per Zakaria: le condizioni del centrocampista (Di domenica 6 febbraio 2022) problemi per Zakaria, uscito al termine della sfida tra Juve e Verona. Le condizioni del centrocampista bianconero Dopo la gioia del gol all’esordio, Zakaria ha tenuto in ansia i suoi tifosi. Uscito per qualche problema fisico, il centrocampista svizzero sembra però non aver accusato nulla di grave. Solo crampi per Zakaria, dunque, dovuti al gran dispendio di energie consumate nella partita contro l’Hellas Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022)per, uscito al termine della sfida tra Juve e Verona. Ledelbianconero Dopo la gioia del gol all’esordio,ha tenuto in ansia i suoi tifosi. Uscito per qualche problema fisico, ilsvizzero sembra però non aver accusato nulla di grave. Solo crampi per, dunque, dovuti al gran dispendio di energie consumate nella partita contro l’Hellas Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

chicco_1990 : @MaxSentenza @ferny77528037 @DVercio @luliluisdemiral @frankleggiero @FabrizioJuve10 @Deianir17128382 @FrankRuJuve… - richizini : Per la prima volta in stagione siamo tra le prime quattro (anche se con una partita in più). Domenica sarà molto du… - Asr95Riccardo : @RR_130299 @TheClash976 @danielelozzi @proietta Ma se è tutta la stagione che succede... dai sono fatti. Venezia,… - MCHAWMAR4 : Non dovrebbero esserci problemi offensivi del genere qui, però, con la Juventus che rafforza le proprie fila offens… - ZoidbergDottor : @Maancheno16 Non ho problemi con la Juventus, ma gli juventini mi fanno cagare, avete cervelli scontati e siete dei… -