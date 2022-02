Il 4 marzo un detrito di Falcon 9 colpirà la Luna (Di domenica 6 febbraio 2022) Sembra ormai inevitabile. Un detrito, corrispondente a un vecchio pezzo di un razzo Falcon 9, dovrebbe schiantarsi sulla Luna nel primo weekend di marzo. Gli esperti credono che l’impatto si verificherà il 4 marzo 2022. E le polemiche si sprecano! Il Falcon 9 in rampa di lancio (SpaceX) – curiosauro.itUn pezzo del Falcon 9 di SpaceX impatterà la Luna il 4 marzo Un grosso detrito spaziale staccatosi da un modulo del Falcon 9 di SpaceX, un razzo lanciato nel 2015, finirà addosso alla Luna. L’agenzia spaziale europea ha studiato la situazione e reso noto che l’impatto è quasi sicuro: diciamo al 98%. Un pezzo dello stadio superiore di un Falcon 9 di SpaceX impatterà quindi ... Leggi su curiosauro (Di domenica 6 febbraio 2022) Sembra ormai inevitabile. Un, corrispondente a un vecchio pezzo di un razzo9, dovrebbe schiantarsi sullanel primo weekend di. Gli esperti credono che l’impatto si verificherà il 42022. E le polemiche si sprecano! Il9 in rampa di lancio (SpaceX) – curiosauro.itUn pezzo del9 di SpaceX impatterà lail 4Un grossospaziale staccatosi da un modulo del9 di SpaceX, un razzo lanciato nel 2015, finirà addosso alla. L’agenzia spaziale europea ha studiato la situazione e reso noto che l’impatto è quasi sicuro: diciamo al 98%. Un pezzo dello stadio superiore di un9 di SpaceX impatterà quindi ...

