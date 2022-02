Gli occhi di Tammy Faye, Andrew Garfield: "Quando mia madre è stata ricoverata abbiamo interrotto le riprese" (Di domenica 6 febbraio 2022) Andrew Garfield ha ringraziato pubblicamente i produttori de Gli occhi di Tammy Faye per aver interrotto le riprese del film, consentendogli di far visita a sua madre. Andrew Garfield è stato costretto ad affrontare la malattia di sua madre durante le riprese de Gli occhi di Tammy Faye: prima di accettare il ruolo di Jim Bakker, l'attore ha scoperto che a sua madre, Lynn, era stato diagnosticato un cancro. La donna ha incoraggiato il figlio a recarsi in North Carolina al fine di dare inizio alla produzione, lui ha acconsentito ma poche settimane dopo, verso la fine del 2019, le condizioni della madre ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 febbraio 2022)ha ringraziato pubblicamente i produttori de Glidiper averledel film, consentendogli di far visita a suaè stato costretto ad affrontare la malattia di suadurante lede Glidi: prima di accettare il ruolo di Jim Bakker, l'attore ha scoperto che a sua, Lynn, era stato diagnosticato un cancro. La donna ha incoraggiato il figlio a recarsi in North Carolina al fine di dare inizio alla produzione, lui ha acconsentito ma poche settimane dopo, verso la fine del 2019, le condizioni della...

Advertising

SanremoRai : Sarebbe bello poterci guardare con gli occhi di chi ci ama davvero, per scoprire che è tutto un bluff ciò che pensi… - rtl1025 : Un attimo prima di aprire gli occhi e urlare ?? #Sanremo22 #FinalmenteSanremo - VanityFairIt : Gli occhi lucidi di Maria Chiara Giannetta per i suoi «guardiani» sono anche i nostri in questo momento ??… - itstess__ : RT @orsobaru: Jessica attraverso gli occhi di Barù #Jerù - sunlouvis91 : TOGLIETEVLI QUELLA METDA MADONNA MI CAVO GLI OCCHI -