Covid: oggi in Fvg 1.554 nuovi contagi e 12 decessi (Di domenica 6 febbraio 2022) oggi in Fvg su 4.460 tamponi molecolari sono stati rilevati 439 nuovi contagi (9,84%). Sono inoltre 11.519 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.115 casi (9.68%). Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 6 febbraio 2022)in Fvg su 4.460 tamponi molecolari sono stati rilevati 439(9,84%). Sono inoltre 11.519 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.115 casi (9.68%). Le ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Radio24_news : Oggi un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, uno su 5 segni di disturbo d'ansia, fenomeno raddoppia… - Corriere : Così il Covid uccide chi è senza la vaccinazione: tutti i dati sulla situazione in Italia, oggi - Antonel73347356 : RT @Adnkronos: #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - drsmoda : RT @Adnkronos: #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. -