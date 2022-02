Come coprirsi di trasparenze chic per uno stile tra il sogno e la realtà (Di domenica 6 febbraio 2022) Ci sono tessuti caldi, soffici, comodi e poi c’è il tulle. Molti stilisti, soprattutto nell’Alta Moda, lo utilizzano per creazioni pregiate ed iperfemminili e noi lo vogliamo sfoggiare – a piccole dosi – per le uscite con le amiche o per un appuntamento con il nostro lui. Chiffon, organza, georgette di seta, tulle, un misto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 6 febbraio 2022) Ci sono tessuti caldi, soffici, comodi e poi c’è il tulle. Molti stilisti, soprattutto nell’Alta Moda, lo utilizzano per creazioni pregiate ed iperfemminili e noi lo vogliamo sfoggiare – a piccole dosi – per le uscite con le amiche o per un appuntamento con il nostro lui. Chiffon, organza, georgette di seta, tulle, un misto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

soleilvvin : RT @VannaiolaGabry: Soleil ha detto a Lulù di coprirsi per il freddo ma anche e soprattutto perché aveva le ciapett in faccia ad Antonio e… - VannaiolaGabry : Soleil ha detto a Lulù di coprirsi per il freddo ma anche e soprattutto perché aveva le ciapett in faccia ad Antoni… - garibaldino84 : RT @LorettaGarzena: @garibaldino84 Come prima uscita...na roba tranquilla, potresti stupirla con una cena picnic in auto ??daii sarebbe fico… - LorettaGarzena : @garibaldino84 Come prima uscita...na roba tranquilla, potresti stupirla con una cena picnic in auto ??daii sarebbe… - Mario46232705 : Come coprirsi di ridicolo con il politicamente corretto. L'assessora, la sindaca, la onorevola, a breve anche l'ele… -