Ciclismo | Egan Bernal dimesso dopo cinque interventi | inizia riabilitazione verso un difficile recupero

(Di domenica 6 febbraio 2022)è statodall’ospedale dove era stato ricoverato due settimane fa, in seguito al terribile incidente in allenamento contro un autobus. Il vincitore del Tour de France 2019 ha riportato venti fratture, che hanno richiestochirurgici di cui due di urgenza.adesso unpercorso diambulatoriale, con tante incertezze sul possibilee ritorno alle corse di uno dei più grandi talenti degli ultimi anni. I traumi si stanno rimarginando “senza complicazioni” stando alle note del Team Ineos, ma a preoccupare sono soprattutto i danni legati alle fratture vertebrali. SportFace.

Al centro c'èBernal, ed è in piedi: la maglia rosa in carica è al centro con lo staff medico che lo ha curato dal 24 gennaio, da quando è arrivato dopo il terribile incidente in allenamento: il ...Nel quotidiano bollettino emesso dalla Clinica Universitaria La Sabana di Chià si annuncia che "Alla luce del suo miglioramento e della sua costante evoluzione,lascerà la terapia intensiva per ...El ciclista colombiano Egan Bernal, único latinoamericano en ganar el Tour de Francia, celebró su "volver a nacer" al salir este domingo del hospital colombiano al que fue llevado hace dos semanas por ...Entornointeligente.com / Bogotá, 6 feb (EFE).- El ciclista colombiano Egan Bernal fue dado de alta este domingo y continuará de forma ambulatoria la recuperación del accidente sufrido el pasado 24 de ...