Cagliari, dubbio Pavoletti: l'attaccante non è al meglio (Di domenica 6 febbraio 2022) Leonardo Pavoletti potrebbe non partire dal primo minuto nella sfida con l'Atalanta. A rivelarlo L'Unione Sarda Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, Pavoletti potrebbe non partire dal primo minuto nella sfida di tra Cagliari e Atalanta. l'attaccante rossoblù non sembrerebbe al top della condizione ed ecco che Mazzarri si trova costretto a pensare a una nuova soluzione. Se il numero 30 non dovesse farcela, Pereiro potrebbe guidare da solo l'attacco oppure essere affiancato da Luca Gagliano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

