Cade nel vuoto durante i lavori, muore medico Asl (Di domenica 6 febbraio 2022) di Erika Noschese Tragedia in via Giuseppe Fabio ieri mattina dove, un 58enne, ha perso la vita dopo un volo dal quarto piano. Si tratta di Enzo Ronca, medico in servizio presso l’Asl di Salerno, conosciuto non solo in centro ma in tutta la città di Salerno. L’uomo era sul balcone di casa per effettuare alcuni lavori di manutenzione quando, forse a causa di un malore, ha perso l’equilibrio, Cadendo giù e facendo un volo di diversi metri. Troppo violento l’impatto sul suolo. I passanti hanno allertato i soccorsi. Giunti sul posto, il persoale del 118 non ha potuto far altro che accertare il decesso del noto medico salernitano, iscritto all’ordine dei giornalisti pubblicisti della Campania. Una passione, quella per il giornalismo, che poi ha abbandonato per dedicarsi alla medicina del lavoro e Sul posto, anche i ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 6 febbraio 2022) di Erika Noschese Tragedia in via Giuseppe Fabio ieri mattina dove, un 58enne, ha perso la vita dopo un volo dal quarto piano. Si tratta di Enzo Ronca,in servizio presso l’Asl di Salerno, conosciuto non solo in centro ma in tutta la città di Salerno. L’uomo era sul balcone di casa per effettuare alcunidi manutenzione quando, forse a causa di un malore, ha perso l’equilibrio,ndo giù e facendo un volo di diversi metri. Troppo violento l’impatto sul suolo. I passanti hanno allertato i soccorsi. Giunti sul posto, il persoale del 118 non ha potuto far altro che accertare il decesso del notosalernitano, iscritto all’ordine dei giornalisti pubblicisti della Campania. Una passione, quella per il giornalismo, che poi ha abbandonato per dedicarsi alla medicina del lavoro e Sul posto, anche i ...

