Bargiggia | Mourinho attacca arbitri e Palazzo per nascondere il suo calcio fallimentare e jurassico

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il match Roma-Genoa, valido per 24^ giornata di Serie A, si è concluso a reti inviolate, ma non senza polemiche dovute ad una rete annullata a Zaniolo nel finale. A soffermarsi sul risultato...

A '1 Football Club' in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, storico giornalista ... Se pensiamo anche ai quasi 100 milioni spesi in estate, ora sta aottenere un certo tipo ...Inoltre scrivere che i Friedkyn, ingaggiando, sono imbarazzanti, senza però conoscere nulla, visto che il buonè, ormai, fuori dal mondo dello sport è alquanto ridicolo. Arrivati a ...Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha commentato il deludente pareggio interno della Roma contro il Genoa.Paolo Bargiggia critica aspramnte il tecnico della Roma Josè Mourinho sul suo profilo Twitter: "Con Mourinho la @OfficialASRoma gioca a calcio come una provinciale, lontano dall'Europa e pareggia con ...