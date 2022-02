Barbano | l’Inter resta una spanna sopra tutti | è avvisato anche il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 febbraio 2022) “Gli errori degli allenatori decidono il derby e Pioli può rallegrarsi di aver sbagliato per primo”. Lo scrive Alessandrosul Corriere dello Sport, a proposito di Inter-Milan 1-2 di ieri sera. L’errore di Pioli è stato puntare su Kessie, rivelatosi un flop, quello deldi sostituire Perisic e Calhanoglu per Dimarco e Vidal. L’allenatore del Milan ha rimediato inserendo finalmente Brahim Diaz, scrive, ed ha conquistato la vittoria. “Ha vinto la squadra più debole e peggio disposta in campo. Perché negli ultimi venti minuti ha saputo ribaltare l’equilibrio tattico della gara. Ma il derby di San Siro dimostra cheuna. Èil, che pure potrebbe rimettere ...