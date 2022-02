Atletico | Simeone vicino all’esonero | arriva un italiano

(Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Diegosi avvicina al suo licenziamento dalla sua posizione di allenatore dell'Madrid. Il momento dei Colchoneros non è dei migliori e la sconfitta in campionato con il Barcellona ha permesso al club di sorpassare e salire al quarto posto. Quindi la situazione non è facile e non possiamo escludere il ritorno dell'azienda con il lancio di Cholito nei prossimi giorni. In caso di revisione della guida tecnica, nella lista dei dirigenti di Madrid vengono inseriti anche due profili italiani. Tutte le novità e non solo: inMadrid è in corso la discussione sull'espulsione die nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità importanti. Come detto, tra i possibili sostituti ci sono anche Pirlo e Gattuso, che cercano una squadra da riprendere dopo una sfortunata esperienza sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Simeone

Il Barcellona ritorna in zona Champions League. La squadra di Xavi ha battuto per 4 - 2 l'Madrid nel big match del 23esimo turno della Liga: dopo il vantaggio iniziale di Carrasco, ...aAl Camp Nou di nuovo aperto al 100% è finita 4 - 2, col Barça in rimonta, travolgente e poi in affanno, l'confuso e combattente e il pubblico travolto dalla passione. LE SCELTE ? Xavi ha ...Contro l'Atletico Madrid finisce 4-2 in rimonta, con la squadra di Simeone che apre le danze e poi subisce la rimonta del Barça, prossimo avversario europeo del Napoli di Luciano Spalletti in Europa ...Evidentemente c'è qualcosa da migliorare". MADRID, SPAIN - JANUARY 06: Diego Costa of Atletico Madrid shakes hands with Manager, Diego Simeone of Atletico de Madrid after he was sent off during the La ...