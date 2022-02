-Atalanta-Fiorentina | formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 6 febbraio 2022) Giovedì 10 Febbraio nello Stadio Gewiss alle ore 18:00 si disputerà la partita -valida per i quarti di Coppa Italia. I padroni di casa hanno vinto contro il Venezia. Gli ospiti hanno vinto contro il Cosenza, hanno vinto contro il Benevento e hanno vinto contro il Napoli. Entrambe le squadre vogliono arrivare alla semifinale e per questo motivo la sfida sarà accesa fino all’ultimo secondo. Chi riuscirà a vincere in questa gara entusiasmante sfiderà la vincente dell’altra sfida tra Juventus e Sassuolo. Ora si fa sul serio e non sono ammessi errori. Roma vs Lecce 3-1: i giallorossi ai quarti -: probabili(3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Palomino, Djimsiti, Zappacosta, Pasalic, Freuler, Maehle, Pessina, ...