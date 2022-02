Alex Belli torna nella casa del Gf Vip? Lo scoop a ‘Verissimo’ (Di domenica 6 febbraio 2022) Alex Belli a Verissimo. L’attore ed ex gieffino potrebbe ritornare nella casa del Grande Fratello Vip: lo scoop di Silvia Toffanin Alex Belli ieri pomeriggio è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a ‘Verissimo‘. L’attore ed ex gieffino ha parlato del suo rapporto con Delia, dell’amore libero e di Soleil Sorge. Poi ha svelato che ha intenzione di ritirarsi dalla tv: “Sì adesso opterò per la sottrazione. Certamente lunedì sarò al GF Vip in studio come da contratto. Però dopo potrei anche sparire. C’avevo già provato, ma non mi è stato possibile”. Ma la Toffanin non gli ha creduto così lo ha incalzato: “Tu adesso cosa farai? Cosa prevede il tuo storytelling? Qual è il colpo di scena che ci hai preparato? Nel senso ... Leggi su 361magazine (Di domenica 6 febbraio 2022)a Verissimo. L’attore ed ex gieffino potrebbe riredel Grande Fratello: lodi Silvia Toffaninieri pomeriggio è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a ‘Verissimo‘. L’attore ed ex gieffino ha parlato del suo rapporto con Delia, dell’amore libero e di Soleil Sorge. Poi ha svelato che ha intenzione di ritirarsi dalla tv: “Sì adesso opterò per la sottrazione. Certamente lunedì sarò al GFin studio come da contratto. Però dopo potrei anche sparire. C’avevo già provato, ma non mi è stato possibile”. Ma la Toffanin non gli ha creduto così lo ha incalzato: “Tu adesso cosa farai? Cosa prevede il tuo storytelling? Qual è il colpo di scena che ci hai preparato? Nel senso ...

Advertising

361_magazine : Alex Belli a Verissimo. L'attore ed ex gieffino potrebbe ritornare nella casa del Grande Fratello Vip: lo scoop di… - RORY53053268 : RT @wh3rear3u: Soleil a te mostrano i tweet di Alex Belli, a Lulù quelli di Cardi B, ognuno il suo, ciao bitch #jerù - sissiari : RT @catiuz92: Quindi Delia sta dicendo che tutto ciò che ha fatto Soleil non le ha dato mai fastidio, ma il comportamento di Alex sì e spec… - aiko_07_ : @Chia2741 @wilmington_girl A letto con Alex belli c'era lei non io di certo - IliZ80561907 : RT @catiuz92: Quindi Delia sta dicendo che tutto ciò che ha fatto Soleil non le ha dato mai fastidio, ma il comportamento di Alex sì e spec… -