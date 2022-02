William Burroughs: «Saccheggiate il Louvre!» (Di sabato 5 febbraio 2022) Negli anni 50, secondo il pittore francese Brion Gysin, la scrittura era almeno cinquant’anni indietro rispetto alla pittura. Poi, grazie a William Borroughs, questo ritardo fu colmato. Scrittore e poeta beat diverso dagli altri della sua generazione, William Burroughs si trasferì a Parigi verso la fine degli anni 50 e lì conobbe Brion Gysin. I due intrapresero una relazione sentimentale che li condizionò reciprocamente anche sul piano creativo, tanto che insieme scrissero il manifesto “Les voleurs” in cui teorizzarono il concetto di cut-up narrativo. Le parole come immagini Partendo dall’assunto che anche la parola è un’immagine, e che quindi come tale dovesse essere utilizzata, Burroughs sviluppa una nuova tecnica stilistica: il cut-up. Concretamente, consiste nel tagliare un testo scritto lasciando intatte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Negli anni 50, secondo il pittore francese Brion Gysin, la scrittura era almeno cinquant’anni indietro rispetto alla pittura. Poi, grazie aBorroughs, questo ritardo fu colmato. Scrittore e poeta beat diverso dagli altri della sua generazione,si trasferì a Parigi verso la fine degli anni 50 e lì conobbe Brion Gysin. I due intrapresero una relazione sentimentale che li condizionò reciprocamente anche sul piano creativo, tanto che insieme scrissero il manifesto “Les voleurs” in cui teorizzarono il concetto di cut-up narrativo. Le parole come immagini Partendo dall’assunto che anche la parola è un’immagine, e che quindi come tale dovesse essere utilizzata,sviluppa una nuova tecnica stilistica: il cut-up. Concretamente, consiste nel tagliare un testo scritto lasciando intatte ...

