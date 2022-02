VIDEO Francesca Lollobrigida argento olimpico nei 3000 metri: riviviamo l’impresa dell’azzurra (Di sabato 5 febbraio 2022) Prima giornata con le medaglie in palio e subito l’Italia fa centro: nella mattinata italiana di oggi, sabato 5 febbraio, lo speed skating ha visto scattare il programma ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 con il primo titolo ad essere assegnato sui 3000 metri femminili. argento scintillante di Francesca Lollobrigida. La gara dei 3000 metri femminili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 premia la neerlandese Irene Schouten, prima in 3:56.930, crono che vale il record olimpico ed il primato della pista. Lollobrigida battuta di 1.13, bronzo alla canadese Isabelle Weidemann, terza a 1.71. VIDEO 3000 metri OLIMPIADI PECHINO 2022 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Prima giornata con le medaglie in palio e subito l’Italia fa centro: nella mattinata italiana di oggi, sabato 5 febbraio, lo speed skating ha visto scattare il programma ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 con il primo titolo ad essere assegnato suifemminili.scintillante di. La gara deifemminili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 premia la neerlandese Irene Schouten, prima in 3:56.930, crono che vale il recorded il primato della pista.battuta di 1.13, bronzo alla canadese Isabelle Weidemann, terza a 1.71.OLIMPIADI PECHINO 2022 Foto: LaPresse

