VIDEO Francesca Lollobrigida argento olimpico: la premiazione dell’azzurra (Di sabato 5 febbraio 2022) La prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Pechino 2022 è arrivata da un talento assoluto. Francesca Lollobrigida, monumento del pattinaggio di velocità, ha infatti conquistato una splendida medaglia d’argento nella specialità dei 3000 metri, piazzandosi alle spalle di Irene Schouten. Una battaglia bellissima quella tra l’azzurra e l’olandese, in bilico quasi fino alla fine in quello che è stato un testa a testa travolgente, dove la nativa di Frascati è stata abile a registrare l’ottimo tempo di 3:58.06, con un distacco di 1.13 dalla fuoriclasse orange. Si tratta della prima medaglia olimpica per la pattinatrice, vincente oltre che su ghiaccio anche nel mondo delle rotelle. Godiamoci dunque gli emozionanti momenti di Francesca Lollobrigida durante la cerimonia di premiazione. Di ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) La prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Pechino 2022 è arrivata da un talento assoluto., monumento del pattinaggio di velocità, ha infatti conquistato una splendida medaglia d’nella specialità dei 3000 metri, piazzandosi alle spalle di Irene Schouten. Una battaglia bellissima quella tra l’azzurra e l’olandese, in bilico quasi fino alla fine in quello che è stato un testa a testa travolgente, dove la nativa di Frascati è stata abile a registrare l’ottimo tempo di 3:58.06, con un distacco di 1.13 dalla fuoriclasse orange. Si tratta della prima medaglia olimpica per la pattinatrice, vincente oltre che su ghiaccio anche nel mondo delle rotelle. Godiamoci dunque gli emozionanti momenti didurante la cerimonia di. Di ...

