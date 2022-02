Ultime Notizie Roma del 05-02-2022 ore 08:10 (Di sabato 5 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio pasta da 10 a 5 giorni da quarantenne per le persone non vaccinate che sono entrato in contatto stretto con una persona positiva e quanto prevede una circolare del Ministero della Salute Che aggiorno le misure auto sorveglianza per i contatti stretti secondo il provvedimento che si applica comunque a persone che non manifestano sintomi la cessazione della quarantenne condizionato all’esito negativo di un test di Nave rapido molecolare Inoltre obbligatorio indossare ffp2 anche per i 5 giorni successivi Intanto continua il calo mi progressivo di numeri covid in Italia 99522 nuovi contagi 433 vittime in 11 x 100 meno ricoveri in intenzione riparti per il ministro speranza e la prima volta da settimane siamo entrati in una fase nuova ancora un altro afroamericano ucciso ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio pasta da 10 a 5 giorni da quarantenne per le persone non vaccinate che sono entrato in contatto stretto con una persona positiva e quanto prevede una circolare del Ministero della Salute Che aggiorno le misure auto sorveglianza per i contatti stretti secondo il provvedimento che si applica comunque a persone che non manifestano sintomi la cessazione della quarantenne condizionato all’esito negativo di un test di Nave rapido molecolare Inoltre obbligatorio indossare ffp2 anche per i 5 giorni successivi Intanto continua il calo mi progressivo di numeri covid in Italia 99522 nuovi contagi 433 vittime in 11 x 100 meno ricoveri in intenzione riparti per il ministro speranza e la prima volta da settimane siamo entrati in una fase nuova ancora un altro afroamericano ucciso ...

