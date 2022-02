Titolare bar ferito | due persone portate in caserma da Cc

(Di sabato 5 febbraio 2022) Duesono statenelladei carabinieri di Diamante in relazione al ferimento di Stefano Perugino, di 60 anni,di un bar nella cittadina del Tirreno cosentino, raggiunto ...

Due persone sono state portate nella caserma dei carabinieri di Diamante in relazione al ferimento di Stefano Perugino, di 60 anni,di unnella cittadina del Tirreno cosentino, raggiunto da alcuni colpi di pistola ieri sera al culmine di una lite per il parcheggio di un'auto davanti al locale. I due, entrambi ...Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un 28enne gravemente indiziato di estorsione continuata e atti persecutori ai danni dele dei dipendenti di un notodella città corallina. I poliziotti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Torre Annunziat a su ...Restano ancora gravi le condizioni di Stefano Perugino, il titolare del bar ferito ieri sera sul lungomare della cittadina tirrenica ...(ANSA) - DIAMANTE, 05 FEB - Due persone sono state portate nella caserma dei carabinieri di Diamante in relazione al ferimento di Stefano Perugino, di 60 anni, titolare di un bar nella cittadina del ...